Apex Legends: è disponibile una nuova skin per Bloodhound

Ancora una volta il negozio oggetti di Apex Legends si è aggiornato con un paio di contenuti mai visti prima e, tra questi, figurano un costume leggendario di Bloodhound e una mimetica, sempre leggendaria, per il rapido fucile di precisione G7 Scout.

Ecco di seguito tutti gli oggetti in vendita per le prossime ore nel negozio:

Medico della peste, costume leggendario di Bloodhound - 1.800 Apex Coin

Ombra corvina, costume leggendario di Bloodhound - 10.500 Token Leggenda (richiede Medico della peste)

Giustizia privata, mimetica leggendaria per il fucile di precisione G7 Scout - 1.800 Apex Coin

Piano segreto, mimetica leggendaria per il fucile di precisione G7 Scout - 10.500 Token Leggenda (richiede Giustizia privata)

Galvanizzatore, mimetica leggendaria per la mitraglietta Alternator - 1.800 Apex Coin

Demolitore, mimetica leggendaria per il fucile a pompa Peacekeeper - 1.800 Apex Coin

Al solito vi ricordiamo che l'unica valuta di gioco che può essere accumulata in modo del tutto gratuito è il Token Leggenda (i gettoni rossi, quelli utilizzati per acquistare nuovi eroi). Per ottenere invece gli Apex Coin dovrete ricorrere alle microtransazioni e, se siete in possesso del season pass, potrete recuperare 1.000 gettoni nella lunga scalata al livello 100.

Sapevate che Respawn potrebbe introdurre nuove modalità di gioco con l'arrivo della Stagione 2 di Apex Legends? Pare inoltre che l'annuncio ufficiale della prossima stagione avverrà in occasione dell'EA Play.