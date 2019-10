Apex Legends: disponibile la nuova skin gratis di Caustic per gli utenti Twitch Prime

Nelle ultime ore è stata pubblicata Chemical Compound, l'ultima di una serie di skin di Apex Legends disponibili esclusivamente per gli abbonati a Twitch Prime.

Questo particolare costume di Caustic, la leggenda che può piazzare delle pericolose trappole al Gas Nox, non è altro che una variante del suo abito tradizionale. La skin in questione presenta delle icone che riprendono sia il logo con la maschera dello scienziato che quello degli agenti chimici utilizzati per la creazione delle pericolosissime sostante contenute nelle sue trappole.

Esattamente come avvenuto per le skin di Wattson, Bangalore, Mirage e Octane, per riscattare il DLC vi basterà accedere alla pagina ufficiale dell'offerta con un account Twitch Prime (gratis per tutti gli abbonati ad Amazon Prime) e collegare il vostro profilo EA Origin. Se giocate su Xbox One o PlayStation 4 assicuratevi di aver associato i vostri profili PlayStation Network o Xbox Live a quello Origin, così da poter ottenere senza problemi il contenuto esclusivo. Avrete tempo fino al prossimo 24 ottobre 2019 per sbloccare la skin, dopodiché la promozione non sarà più disponibile.

Prima di lasciarvi ad un'immagine che ritrae il costume di Caustic, vi ricordiamo che a breve l'eroe di difesa riceverà un costume a tema Halloween in occasione dell'evento Fight or Fright di Apex Legends.

