Apex Legends: disponibile il pacchetto Twitch di Wattson, svelate le prossime skin

Come annunciato qualche giorno fa, il nuovo pacchetto contenente un costume per Wattson e una mimetica per la mitragliatrice leggendaria L-Star di Apex Legends è disponibile per tutti gli abbonati al servizio Twitch Prime.

Oltre a poter sbloccare i due contenuti collegando il vostro profilo Twitch a quello EA Origin, è possibile anche dare una prima occhiata alle prossime skin in arrivo. Il pacchetto contiene un totale di 6 diverse skin, 4 per i personaggi e 2 per le armi. Al momento sappiamo solo che i prossimi pacchetti riguarderanno Octane, Mirage e Bangalore (l'unica di cui si è vista la skin), mentre non si conosce il nome dell'arma che riceverà una mimetica aggiuntiva.

Nonostante poi nelle FAQ della pagina relativa all'offerta venga specificato che i contenuti possono essere sbloccati su una sola piattaforma, pare ci sia chi è riuscito ad ottenere i pacchetti aggiuntivi su tutte le piattaforme associate allo stesso account EA Origin. In ogni caso vi consigliamo di fare il login prima sulla piattaforma che utilizzate più spesso e poi sulle altre, in modo da evitare qualsiasi tipo di problema.

Sapevate che il Play Pack di Apex Legends può essere scaricato dagli abbonati al PlayStation Plus anche durante la seconda stagione? Sulle nostre pagine trovate anche le immagini delle skin leggendarie di Wattson, nuova eroina del battle royale.