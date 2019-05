Apex Legends: disponibile la patch 1.1.3 che sistema le hitbox e i crash

Come annunciato da Respawn Entertainment qualche giorno fa, il nuovo aggiornamento di Apex Legends è stato pubblicato su tutte le piattaforme e sistema un bel po' di problemi che stavano affliggendo i giocatori del battle royale.

Tra i miglioramenti che noterete aggiornando il gioco alla versione 1.1.3 ci sono i tanto richiesti cambiamenti alle hitbox e alla registrazione dei colpi, grazie ai quali i problemi di connessione e l'aspetto dei personaggi avranno un impatto minore nel corso degli scontri a fuoco. Un altro problema riguarda poi il comparto sonoro, che ora dovrebbe provocare meno distorsioni del suono e rendere i passi nemici maggiormente riconoscibili. Non sono poi stati trascurati i tanto odiati crash della versione PC, dal momento che d'ora in poi chiunque monti un processore Intel nel proprio computer non dovrebbe più riscontrare simili problemi. Tra i bug sistemati troviamo poi quello davvero bizzarro e legato alla combo Gibraltar Caustic, che permetteva ai giocatori di agganciare una pila di trappole a gas sullo scudo dell'eroe di supporto.

Le dimensioni del download dei file dell'aggiornamento dovrebbero aggirarsi sui 300 MB ed è possibile scaricare la patch su PC (Origin), PlayStation 4 e Xbox One. Potete inoltre trovare l'intero changelog dell'aggiornamento sul sito ufficiale del gioco.