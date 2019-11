Apex Legends: disponibili il nuovo Poligono di Tiro e la modalità Duo

Nel corso della serata di oggi è stato pubblicato un nuovo aggiornamento di Apex Legends su PC, Xbox One e PlayStation 4 grazie al quale è possibile accedere ad una serie di novità pensate dagli sviluppatori.

Tra questi troviamo sicuramente la nuova modalità Duo, che resterà attiva solo per un periodo di tempo limitato e segue quindi le orme del successo dell'evento Corona di Ferro. Nel caso in cui la sola modalità a coppie non dovesse bastarvi, sappiate che è finalmente disponibile la nuova area d'addestramento. All'interno del nuovo Poligono di Tiro potrete finalmente allenarvi senza dover necessariamente seguire i tutorial di Bloddhound e con la possibilità di selezionare la leggenda che volete e montare qualsiasi accessorio su ogni arma. In questa nuova area è anche possibile invitare i propri amici, così da mettere in pratica tattiche di squadra e migliorare la propria mira.

Vi ricordiamo anche che con il reset settimanale di questa sera si è anche concluso l'evento di Halloween e, con tutta probabilità, nel corso delle prossime settimane verrà introdotto un altro evento a tema natalizio o il vociferato mini-evento dedicato a Mirage.

