Apex Legends: Dr. DisRespect ne pronostica la fine prematura stile H1Z1

Lo spettro di H1Z1 viene evocato sin troppo spesso in questi ultimi giorni. Prima Ninja, che ha preannunciato il tramonto di Fortnite esattamente come H1Z1 e, ora, il buon Dr. DisRespect che ha detto la stessa cosa per Apex Legends.

Dr. Disrespect ha recentemente espresso il proprio timore che il titolo targato Respawn ed EA stia prendendo una strada simile a quella che ha condannato senza appello uno dei capostipiti del genere battle royale.

Apex Legends, al momento del lancio a febbraio ha scalato tutte le classifiche raggiungendo in pochissimo tempo oltre venticinque milioni di giocatori. Da allora, però, il titolo ha perso lo slancio tra gli streamer e gli spettatori di Twitch. Ora il titolo rientra a malapena tra i primi 10 contenuti osservati su Twitch.

Molti dei grandi streamer si sono già allontanati dal titolo, come Shroud e il Dottore ha emesso il proprio verdetto, dicendo che il motivo è semplice: c'è il rischio che faccia la fine di H1Z1.

Perché H1Z1 è citato come esempio di fallimento epico? Scelte impopolari da parte degli sviluppatori, unitamente a scarsi aggiornamenti hanno decretato la morte prematura del titolo. Apex Legends è certamente lontano dal raggiungere questo punto ma secondo il Dr Disrespect, se Respawn continuerà su questa strada senza apportare aggiornamenti di peso, il futuro è scritto.

Inoltre, afferma che il gioco manca ancora di diverse feature fondamentali: "Sia che si tratti di contenuti o qualità dell'ottimizzazione del gioco, dall'eliminazione degli hacker alla qualità dei server". “Spero che EA se ne accorga perché hanno per le mani un prodotto divertente”.

Al momento, solo il tempo dirà se Apex Legends (o Fortnite) finiranno per fare la fine di H1Z1. Respawn, al momento sta facendo il possibile con la roadmap del primo anno.