Apex Legends: i draghi hanno preso d'assalto l'arena, è colpa dell'eroe Crypto?

Come avrete sicuramente notato negli ultimi giorni, c'è stata un'invasione di draghi nella mappa di Apex Legends e, tale evento, potrebbe avere dei profondi legami con un nuovo eroe chiamato Crypto.

Stando a quanto dichiarato dai dataminer, Crypto potrebbe essere un villain proprio come Caustic e, grazie alle sue abilità da hacker, avrebbe bypassato le protezioni dell'arena create dal padre di Wattson per lasciare entrare i Flyer, le pericolose creature volanti. Dall'immagine rubata dai file di gioco e ricostruita da un artista, possiamo vedere che Crypto è caratterizzato da lineamenti orientali, rasta e una spada sulla schiena. Non è da escludere che tra le sue abilità ce ne sia una che permette di estrarre la lama e un'altra in grado di hackerare dispositivi elettronici come le barricate di Wattson.

Sebbene siano tutte informazioni non ufficiale, la presenza di una spada nel logo della Stagione 2 di Apex Legends, in arrivo il 2 luglio, potrebbe essere proprio quella di Crypto e, di conseguenza, Wattson non sarebbe l'unica nuova leggenda in arrivo a breve.

Sapevate che alcuni dataminer hanno scovato tra i file del gioco l'immagine di una nuova mappa di Apex Legends? Pare inoltre che Respawn Entertainment non abbia alcuna intenzione di realizzare un Apex legends 2.