Apex Legends: due skin leggendarie tra le ricompense gratuite dell'evento di Halloween

Come ormai ben saprete, la prossima settimana avrà il via l'evento Fight or Fright di Apex Legends, durante il quale il battle royale verrà stravolto da una nuova modalità a tema Halloween e da numerosi oggetti per la personalizzazione di armi ed eroi.

Fortunatamente non tutti gli oggetti dell'evento andranno acquistati e sarà anche possibile procurarsi qualche skin semplicemente giocando la nuova modalità chiamata Shadowfall.

Ecco di seguito tutte le sfide gratuite e le relative ricompense:

Effettua l'accesso ai server di Apex Legends durante l'evento: Pacchetto Musicale a tema Halloween

Elimina 1 Ombra nella modalità Shadowfall: Badge di livello 1

Elimina 50 Ombre nella modalità Shadowfall: Badge di livello 2

Fuggi sulla navicella 25 volte nella modalità Shadowfall: Badge di livello 3

Uccidi 25 ragni nelle capsule di rifornimenti o zombi nella modalità Shadowfall: mimetica rara Ghostly Graveyard per Carabina R301

Elimina 50 leggende nella modalità Shadowfall: costume epico Wildfire di Octane

Vinci sia come leggenda che come ombra nella modalità Shadowfall: mimetica leggendaria Nocturnal Elegance per mitragliatrice leggera Devotion

Completa 20 sfide giornaliere: mimetica leggendaria Haymaker per la mitraglietta Alternator

Va precisato che tutti gli altri oggetti non potranno essere ottenuti gratuitamente tramite forzieri esclusivi dell'evento, dal momento che non vi è la possibilità di ottenerli completando le sfide. Sarà comunque data la possibilità ai giocatori di acquistare gli oggetti epici e leggendari dell'evento con i(2.400 per i leggendari, 800 per gli epici). Insomma, se siete riusciti a mettere da parte un bel po' di materiali per il crafting nel corso delle ultime stagioni riuscirete almeno a procurarvi una skin senza ricorrere alle microtransazioni.Vi siete mai chiesti se il treno di Confini del Mondo può uccidere i giocatori? Un utente si è posto questo quesito ed ha svolto dei test per scoprirlo. Vi ricordiamo inoltre che nel corso dell'evento verrà introdotto il Cimelio di Famiglia di Lifeline in Apex Legends