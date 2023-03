Apex Legends durerà almeno altri 10 anni: diventerà il Battle Royale numero uno al mondo?

EA ha aperto un nuovo studio di Respawn Entertainment nel Wisconsin, la sussidiaria è diretta da Ryan Burnett, ex dirigente di Epic Games che ha lavorato per tanti anni su Fortnite e il suo nuovo lavoro come direttore di Respawn Madison non è assolutamente casuale.

Lo studio avrà infatti un focus particolare su APEX Legends, l'obiettivo di Electronic Arts e Respawn è quello di rendere "APEX Legends il Battle Royale numero uno al mondo", il publisher crede tantissimo nel successo a lungo termine di questa IP e ci sono piani per supportare APEX Legends per almeno "10 o 15 anni", stando alle parole del responsabile del nuovo studio.

Electronic Arts ha tra le mani un franchise di successo e possiamo aspettarci una probabile prossima espansione verso altri media, nel frattempo APEX Legends continua a ricevere nuovi contenuti e dietro le quinte si lavora per garantire un futuro roseo al Battle Royale di Respawn.

Per lo studio, APEX Legends durerà 20 anni come Counter-Strike, questa almeno la speranza del team, che si dice contento del lavoro svolto fino ad oggi e dell'ottima accoglienza della community nei confronti di APEX, dei nuovi contenuti e delle stagioni, che fino ad oggi hanno sempre incontrato il successo del pubblico.