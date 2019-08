Apex Legends: c'è chi bara nella modalità Solo dell'evento Corona di Ferro

Come sicuramente saprete, da qualche giorno a questa parte Apex Legends si è aggiornato con l'evento a tempo Corona di Ferro, il quale introduce tra le varie novità anche una modalità per giocatori singoli.

Sembra però che qualcuno stia giocando tale modalità in maniera non propriamente corretta e, in qualche modo, gli utenti si stanno organizzando in squadre per avere la meglio sugli avversari. Sono in tantissimi i giocatori del battle royale targato Respawn Entertainment ad essere stati eliminati da piccoli gruppi di nemici che utilizzavano tutti lo stesso eroe e la medesima skin. L'ipotesi più probabile è che questi piccoli team stiano avviano il matchmaking contemporaneamente e abbiano una sorta di metodo per comunicare in gioco così da scoprire subito se chi si trovano di fronte faccia o meno parte del gruppo.

È improbabile che gli sviluppatori possano risolvere il problema entro la fine dell'evento, ma non è da escludere che chi venga beccato ad avere atteggiamenti simili possa essere bannato. L'unica speranza è che il team di sviluppo possa risolvere il problema prima che la modalità solo diventi permanente, dal momento che l'eventuale successo dell'evento potrebbe portare ad una simile decisione.

Prima di lasciarvi ad un filmato che mostra una di queste situazioni, vi ricordiamo che il nuovo pacchetto Twitch Prime di Octane è disponibile da pochissime ore e che i dataminer hanno di recente scoperto nuovi indizi sul possibile prossimo eroe di Apex Legends, Blackout.