Apex Legends: EA conferma l'arrivo in Cina nel 2020 e lo sviluppo della versione mobile

In coincidenza della presentazione degli ultimi risultati finanziari della compagnia, i rappresentanti di Electronic Arts hanno ribadito la volontà della compagnia di portare Apex Legends, il celebre battle royale di Respawn, in Cina e su sistemi mobile nel 2020.

Interpellato a tal riguardo dai giornalisti di WCCFtech, un portavoce di EA ha chiaramente spiegato che "per portare un gioco come Apex Legends in Cina devi poter contare su di un partner e noi, come abbiamo illustrato nell'ultimo report finanziario, stiamo andando proprio in questa direzione e siamo molto entusiasti delle opportunità offerte da questa collaborazione".

Sempre a detta del rappresentante di Electronic Arts, l'alleanza con questo attore non meglio specificato dell'industria videoludica asiatica "ci sta anche aiutando a sviluppare Apex Legends per sistemi mobile, ma condivideremo maggiori dettagli sull'uscita globale dell'app quando ne sapremo di più sulle tempistiche di sviluppo".

Il rilancio di Apex Legends in un mercato sconfinato come può essere quello cinese, ma anche con l'arrivo dell'app su sistemi mobile iOS e Android, potrebbe fornire al battle royale di Respawn tutti gli strumenti per competere con gli altri kolossal del settore, ritagliandosi un proprio spazio di visibilità in un mercato che comprende titoli come Fortnite, PUBG, Call of Duty (e la sua versione Mobile) e il fenomeno del momento, Escape from Tarkov. Nel frattempo, avete già dato un'occhiata al trailer di lancio della Stagione 4 di Apex Legends?