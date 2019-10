Apex Legends: EA si prepara a lanciare il gioco in Cina e una versione mobile

Nella giornata di ieri, Electronic Arts aveva svelato che Apex Legends ha raggiunto i 70 milioni di giocatori, rivelandosi così, nonostante alcuni periodi di alti e bassi e fisiologici cali di interesse, un ottimo successo per il publisher, che naturalmente è molto contento della situazione.

Ne ha parlato a margine di una riunione con gli azionisti, Blake Jorgensen, di EA: "Ci aspettiamo che i guadagni netti per il secondo trimestre del 2020 siano cresciuti del 21% rispetto allo scorso anno, e abbiamo intenzione di investire in Apex Legends come nostro shooter di punta nell'anno fiscale 2021".

Tradotto in soldoni, l'azienda, visto il successo del gioco, ha intenzione di puntare forte su Apex Legends, ingrandendo il team di sviluppo e cercando di espandersi su nuovi mercati. Il che significa che, dato che c'erano già in programma nelle intenzioni di EA una versione mobile di Apex Legends ed un lancio del gioco anche in Cina, i due progetti potrebbero ora subire una netta accelerata.

"Con la community di Apex Legends che ha superato i 70 milioni di giocatori, siamo concentrati sull'espanderci su nuove piattaforme e nuovi paesi" ha detto Andrew Wilson, CEO di EA. "Stiamo allargando il nostro team di Apex Legends per terminare i nostri piani contenutistici e per raggiungere nuovo pubblico via mobile e in territorio asiatico".

Che ne pensate della situazione? Vedreste bene una versione mobile di Apex Legends? Quella di raggiungere il mercato cinese si rivelerà una mossa azzeccata da parte di EA?

Nel frattempo in Apex Legends è arrivato l'evento di Halloween. Lo avete già provato?