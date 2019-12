Apex Legends: EA e Respawn svelano le Global Series con montepremi da 3 milioni di dollari

Gli sviluppatori di Respawn Entertainment e i vertici di Electronic Arts guardano all'eSport e fanno felice la scena competitiva di Apex Legends annunciando le Global Series, il primo programma internazionale di tornei legati al nuovo battle royale sci-fi di EA.

Le Global Series di Apex Legends comprenderanno degli eventi online e delle live per i giocatori PC che vorranno sfidarsi per ambire a scalare le classifiche e acquisire una parte del montepremi totale di oltre 3 milioni di dollari messo in palio dagli organizzatori dell'evento.

Il programma delle prime Apex Legends Global Series comprenderà 12 eventi live internazionali, prodotti da alcuni tra i più celebri organizzatori di tornei eSport come PGL e GLL: i requisiti per partecipare ai tornei sarà la residenza in 60 Paesi (la lista completa è disponibile sul sito ufficiale dell'evento), essere maggiorenni e soddisfare le specifiche minime su PC di Apex Legends.

Le prime tappe delle Global Series saranno i Challenger Events regionali e i Premier Events globali, tramite i quali ottenere punti Apex Legends Global Series in funzione delle proprie performance online e negli eventi live: i pro player più bravi otterranno l'accesso esclusivo alle Majors, il più alto livello competitivo delle Global Serie.

Il festival multiplayer di Apex Legends partirà il 25 gennaio del 2020: le registrazioni si apriranno all'inizio del mese. I punti Global Series ottenuti nei vari eventi serviranno a guadagnare l'accesso al primo Major che si terrà tra il 13 e il 15 marzo 2020 all'eSports Stadium di Arlington. Le tappe successive dei Major e dei tornei collegati alle Global Series saranno annunciate in futuro da EA e Respawn attraverso il servizio di broadcasting eSport che sarà potenziato per l'occasione.