Apex Legends, EA ridimensiona il team: licenziata la sezione QA inglese

Non è di certo una giornata facile per i team interni di Electronic Arts: come ben sappiamo, infatti, EA ha congedato la maggior parte degli sviluppatori di Immortals of Aveum. Sfortunatamente, però, una sorte simile è toccata anche al team QA inglese di Apex Legends, che chiuderà ufficialmente i battenti, come riportato dal portale Insider-Gaming.

Come affermato da Tom Henderson, infatti, "EA chiuderà il team di QA di Apex Legends nel Regno Unito". Tale notizia giunge da fonti interne non meglio specificate le quali, a distanza di non molti giorni dalla risoluzione delle problematiche relative alla perdita dei dati di salvataggio su Apex Legends, tornano a far parlare del titolo EA in una situazione pessima per molti dipendenti.

Secondo quanto dichiarato dalle suddette fonti, "i lavoratori sono stati chiamati ieri in una telefonata Zoom 'Business Update', dov'è stato annunciato che i loro contratti non sarebbero stati rinnovati". In totale, a perdere il proprio posto di lavoro saranno oltre 40 impiegati: purtroppo, come specificato dallo stesso Henderson in un update della notizia, il numero esatto non si conosce ed esso oscilla tra i 40 e 50 membri (più vicino al primo che al secondo). Ciononostante, sono comunque parecchie le persone che pensavano vi fosse l'intenzione di rinnovare i propri contratti in vista del lungo tempo di vita di Apex Legends e che, purtroppo, sono state messe davanti ad una realtà assai differente.

