Apex Legends: EA spiega come e quanto intende supportare il battle royale di Respawn

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti di Electronic Arts, il CFO Blake Jorgensen ha inserito Apex Legends nei piani a lungo termine della compagnia statunitense: il battle royale di Respawn sarà supportato ancora per molto tempo, ma con quali contenuti?

Discutendo delle prospettive future dello sparatutto gratuito di Respawn con gli investitori di EA, Jorgensen ha infatti ritenuto opportuno dichiarare che "sì, pensiamo ad Apex Legends come ad un titolo annuale. Continueremo a innovare quel gioco e ad evolverlo nel tempo, spero e credo che ci terrà impegnati per almeno 10 anni, se non di più".

Per quanto riguarda invece i contenuti inediti che dovrebbero essere integrati nell'ecosistema di gioco e nell'offerta attuale di Apex Legends, il CFO del colosso videoludico a stelle e strisce afferma che "ci sono così tante potenzialità in quel gioco, con tante funzioni e modalità che potremmo aggiungere per arricchirlo. Pensiamo davvero che ci sia un enorme potenzialità inespressa in quel gioco ed è con questa consapevolezza che lo stiamo gestendo".

Nonostante le luci dei riflettori mediatici si siano affievolite sul progetto dopo l'eccitazione del lancio a causa di un fisiologico calo di interesse e della spietata concorrenza rappresentata da titoli come Fortnite (recentemente entrato nella sua Stagione 10), l'universo battle royale di Apex Legends continua ad attrarre un numero sorprendentemente elevato di appassionati di sparatutto, a giudicare dal dato dei 40 milioni di utenti attivi al mese condiviso da EA durante l'ultima riunione con gli azionisti.