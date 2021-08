Apex Legends, ecco la nuova Edizione Bangalore: il trailer svela i contenuti esclusivi

Gli appassionati del battle royale a firma Respawn Entertainment possono ora avere accesso ad una nuova edizione del titolo, da poco approdata su PC e console.

Mentre gli sviluppatori lavorano all'implementazione della cross-progression in Apex Legends, Electronic Arts ha infatti presentato ufficialmente la Bangalore Edition del gioco. Come facilmente intuibile, quest'ultima vede protagonista l'omonima Leggenda Bangalore, per un bundle che propone diversi item di personalizzazione esclusivi. Come già accaduto per altre edizioni speciali del gioco, anche in questo caso parliamo principalmente di skin per armi e personaggi. Di seguito, l'elenco completo dei contenuti della Bangalore Edition di Apex Legends:

Skin leggendaria esclusiva Super soldato per Bangalore

Skin leggendaria esclusiva Spalla fidata per il G7 Scout

Decorazione arma esclusiva Segno dell'eroe

Badge esclusivo Spietata rivale

Grazie aldedicato, disponibile direttamente in apertura a questa news, i giocatori possono dare un primo sguardo alla nuova edizione del battle royale. Già disponibile su PC (via Origin e Steam) e su console, la Bangalore Edition di Apex Legends è proposta da EA al prezzo diIn chiusura, ricordiamo che il team dista lavorando senza sosta alla realizzazione della patch next gen del titolo, con la pubblicazione della versione PS5 e Xbox Series X|S di Apex Legends attesa per i prossimi mesi.