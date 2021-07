Apex Legends Emergence: la rabbia di Seer esplode nel trailer della nuova Stagione

Come preannunciato nei giorni scorsi, i ragazzi di Respawn presenziano all'EA Play Live 2021 per mostrare l'esplosivo video di lancio di Apex Legends Emergence e offrire, così facendo, uno sguardo più approfondito sulle abilità di Seer.

La nuova Leggenda che si appresta a fare il suo ingresso nel roster del battle royale gratuito di Respawn sarà simile a Bloodhound, rivela lo stesso Game Director Chad Grenier spiegando durante lo show digitale di EA che "Seer è specializzato nel tracciamento dei nemici, ma in un modo diverso rispetto a Bloodhound per via del suo set di poteri e abilità davvero unico. Mentre si mira verso il basso con Seer, ad esempio, vedremo apparire un sensore del battito cardiaco che darà un suggerimento su dove potrebbe essere un nemico".

L'ampia dotazione di poteri di Seer comprenderà, ad esempio, un'abilità tattica che sfrutterà uno sciame di microdroni per rivelare la posizione degli avversari. Sulla falsariga di queste capacità ipertecnologiche ci sarà poi l'abilità Ultimate di Seer che gli consentirà di schierare in battaglia centinaia di droni per creare una sfera di tracciamento da collocare sulla mappa per svelare la posizione dei nemici nell'area.

A detta di Grenier, Seer sarà una Leggenda maggiormente orientata alla furtività rispetto a Bloodhound. Per avere il quadro completo delle abilità di Seer e di tutte le sorprese della Stagione 10 bisognerà attendere fino al reveal del gameplay di Apex Legends Emergence, fissato da Respawn per il 26 luglio.

Il lancio ufficiale della nuova Season, invece, è previsto per il 3 agosto. In base alle informazioni già condivise da EA, sappiamo però che Emergence porterà in dote la mitragliatrice Rampage, numerose modifiche alla mappa World's Edge, le Arene Classificate Tre contro Tre e tantissime customizzazioni estetiche da sbloccare scalando i livelli del nuovo Battle Pass.