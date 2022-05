Apex Legends Eroi: personaggi, Pass Battaglia e contenuti della Stagione 13 in video

I ragazzi di Respawn delineano il quadro completo dei contenuti di Apex Legends Saviors, la Stagione 13 dell'ormai iconico battle royale gratuito di Electronic Arts che porta in dote la Leggenda Newcastle, il nuovo Pass Battaglia e tante altre sorprese.

L'aggiornamento di Apex Legends che dà ufficialmente inizio alla fase Eroi introduce il nuovo personaggio di Newcastle, delle importanti modifiche alla mappa Passo della Tempesta, le Armerie IMC, un sistema Classificato inedito e un nuovo Pass Battaglia ricco di contenuti da sbloccare.

L'ingresso di Newcastle in Apex Legends s'accompagna così all'evoluzione di Passo della Tempesta, con la comparsa dei resti dissepolti dell'epica battaglia combattuta contro un mostro gigante. Le sfide PvE legate all'acquisizione del bottino presente nelle Armerie IMC dissepolte saranno ricompensate con equipaggiamenti ancora più rari.

Sempre sul fronte dei contenuti inediti, in Apex Legends Eroi è possibile accedere ad un sistema Classificato ancora più strutturato, con retrocessioni di livello, aggiustamenti nei cosi di ingresso, un nuovo livello e la riformulazione dei punti Classificati per promuovere il gioco di squadra. Non meno interessanti sono poi le sorprese offerteci da Respawn con il nuovo Pass Battaglia, grazie al quale sarà possibile rimpolpare il guardaroba della propria Leggenda preferita sbloccando, ad esempio, la skin Leggendaria Sir Fitzroy, la skin Futuro Selvaggio di Bloodhound e la skin Leggendaria "Stirpe del Drago" per il C.A.R. SMG.