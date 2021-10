Apex Legends Escape: il Gameplay Reveal mostra Ash di Titanfall 2 e la nuova mappa

Respawn pubblica l'esplosivo video gameplay della Stagione Escape di Apex Legends con protagoniste le abilità di Ash, la nuova Leggenda proveniente da Titanfall 2, e le ambientazioni della mappa Passo della Tempesta.

Situato sul pianeta Gaea, Passo della Tempesta è una base di ricerca abbandonata della IMC: si tratta della mappa più grande di sempre di Apex Legends, con dimensioni che superano del 15% quelle di Confini del Mondo. Lo scenario digitale di Passo della Tempesta offre un'ampia varietà di biomi tra spiagge tropicali, installazioni scientifiche e vaste radure dominate dai Cannoni Gravitazionali, con i quali poter coprire le ampie distanze della mappa.

La nuova mappa presenta dei covi di creature selvatiche che offrono delle ulteriori occasioni di combattimento PvE, e con esse la possibilità di accedere a bottino strategico insieme alla propria squadra: il rischio di venire divorati da questi mostri alieni verrà perciò compensato dalla certezza di ottenere degli equipaggiamenti rari una volta conclusa la battuta di caccia.

Quanto ad Ash, la cyber-guerriera che partecipa agli Apex Games a partire dalla Stagione Escape di Apex Legends è in grado di lanciare una trappola rotante elettrica che danneggia e blocca i nemici. Attraverso l'abilità passiva Marchio della Morte, la nuova Leggenda è in grado di mostrare la posizione degli aggressori sopravvissuti e la posizione delle casse lasciate cadere dagli altri giocatori. Con Squarcio Fasico, Ash può infine aprire un portale a senso unico per raggiungere la posizione desiderata.