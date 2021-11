Apex Legends Escape: le ricompense gratis e Premium del nuovo Pass Battaglia in video

Dopo aver mostrato Ash e la nuova mappa di Apex Legends, i ragazzi di Respawn Entertainment confezionano un trailer che ci permette di sbirciare tra le ricche ricompense previste per chi si cimenterà nelle sfide offerte dal nuovo Pass Battaglia della Stagione 11 Escape.

Come da tradizione per il battle royale di EA, anche nel Battle Pass di Escape i bonus previsti per gli emuli delle Leggende correranno sul doppio binario delle ricompense gratuite e Premium. I contenuti più preziosi saranno legati all'acquisto del Pass Battaglia di Apex Legends Escape, con l'accesso a oggetti cosmetici rari, pacchetti di musica, schermate di caricamento e tanto altro.

Scalando i livelli del Pass sarà possibile ottenere i set di skin speciali per Gibraltar, Mirage, Revenant, Loba e Wraith: ciascuno di questi set comprende, appunto, una skin Leggenda, una skin arma in coordinato, uno sfondo per il banner e una decorazione per le armi.

Parallele e complementari alle ricompense Premium ci saranno poi i bonus da riscattare superando i livelli del Battle Pass gratuito: in base ai progressi compiuti, sarà possibile accedere a un totale di 7 Pack Apex, 6 skin arma, 6 schermate di caricamento, dei Contatori Vittoria per ogni Leggenda, 1 pacchetto di musiche, 300 monete Apex da spendere liberamente nel negozio interno e un badge celebrativo per la Stagione Escape.

L'acquisto del Pass Battaglia Premium richiede l'esborso di 950 monete Apex, ma con la possibilità di ricevere oggetti ingame del valore totale di 4.700 monete optando per il Bundle Pass da 2.800 monete Apex. Prima di lasciarvi al video in apertura d'articolo, vi rimandiamo al nostro speciale su contenuti e novità di Apex Legends Escape.