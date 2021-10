Apex Legends Escape: spiagge e ragni nel trailer della nuova mappa

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale di Ash in Apex Legends, Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato alla prossima mappa del battle royale.

L'arena in questione, che andrà ad aggiungersi a quelle già disponibili, prende il nome di Nuovo Mondo e non è altro che un'isola tropicale nella quale le leggende dovranno fare attenzione non solo agli avversari armati fino ai denti, ma anche alle pericolose creature che si aggirano nelle foreste. Oltre alle già note mostruosità volanti simili dall'aspetto simile a quello dei draghi, pare che sull'isola si nascondano anche degli enormi ragni in grado di intrappolare i giocatori con le loro ragnatele. In attesa di scoprire quali saranno i punti d'interesse della mappa e le abilità di Ash, vi ricordiamo che con la Stagione Escape di Apex Legends verrà introdotta anche un'arma molto amata dai fan di Titanfall 2, ovvero la mitraglietta SMG C.A.R..

Per quello che riguarda il gameplay del prossimo grande aggiornamento bisognerà invece attendere domenica 24 ottobre 2021, data fissata da Electronic Arts per il reveal delle novità in arrivo.

Avete già dato un'occhiata al video leak che mostra Ash in azione in Apex Legends Escape? Vi ricordiamo inoltre che Apex Legends ha superato Call of Duty Warzone e Fortnite Capitolo 2 su Twitch.