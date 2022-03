Apex Legends esce oggi su PS5 e Xbox Series X, ecco cosa cambia

Inizia oggi l'evento Collezione Guerrieri di Apex Legends, in programma dal 29 marzo al 12 aprile, ma c'è di più perché sempre a partire da oggi EA e Respawn renderanno disponibili le versioni PS5 e Xbox Series X/S del celebre Battle Royale.

L'annuncio arriva direttamente dal sito di Apex Legends, la notizia di presentazione dell'evento Collezione Guerrieri svela il debutto in data odierna delle versioni native di Apex per PS5 e Xbox Series X/S. Ma quali sono le novità di queste due edizioni?

Respawn conferma il supporto 4K e 60 Hz su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, anche l'HDR è pienamente supportato da tutte e tre le piattaforme mentre alcune migliorie come l'alta risoluzione per le ombre e un livello di dettaglio più elevato sono disponibili solo su PS5 e Xbox Series X ma non sulla piccola Xbox Series S:

4K output - PS5 e Xbox Series X

Gameplay a 60 Hz - PS5 e Xbox Series X|S

HDR - PS5 e Xbox Series X|S

Higher resolution shadow maps - PS5 e Xbox Series X

Greater LOD distances - PS5 e Xbox Series X

Sono previsti inoltre una serie di aggiornamenti tecnici in futuro per abilitare il supporto per i 120 Hz su PS5 e Xbox Series X/S, pieno supporto al DualSense (grilletti adattivi e feedback aptico), migliorie alla grafica e al comparto audio.