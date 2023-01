Apex Legends: al via l'Evento Collezione Alba Celestiale, ecco tutte le novità

Dopo aver lanciato un'offerta da urlo su Steam con Titanfall 2 al prezzo più basso di sempre, EA e Respawn Entertainment danno ufficialmente inizio all'Evento Collezione Alba Celestiale, una nuova fase ingame di Apex Legends davvero ricca di novità.

L'ultimo evento propostoci dagli sviluppatori californiani inaugura il nuovo anno mettendo alla prova tutti gli appassionati dello sparatutto gratuito invitandoli a partecipare alle modalità Hardcore Royale e Due Cuori e un'Arena.

Simile alla modalità Trio, Hardcore Royale introduce tutta una serie di funzioni e limitazioni che rendono essenziale la comunicazione con i membri della propria squadra. Chi si cimenta in queste sfide può infatti equipaggiare le sole armature bianche senza potenziamenti e senza caschi, due fattori che rendono decisamente più letali i colpi ricevuti e quelli assestati ai nemici. In questa modalità, inoltre, troviamo un HUD limitato, l'assenza di armature nelle casse lasciate cadere dai nemici abbattuti e l'aumento esponenziale del danno inflitto dall'anello. L'accesso a queste sfide è limitato ai giocatori di Livello 20 e superiore.

A prescindere dalla modalità scelta, nel corso dell'Evento Alba Celestiale sarà possibile sbloccare 24 oggetti speciali, ivi comprese delle skin leggendarie per Octane, Pathfinder, Caustic e Ash. Ogni oggetto è disponibile anche per l'acquisto diretto con monete Apex o Metalli Creazione, e all'interno dei Pack di Alba Celestiale.

Per tutta la durata dell'evento sarà possibile ottenere fino a 1.600 Punti al giorno, con sfide che cambieranno a cadenza quotidiana e Punti non cumulabili con quelli della progressione del Pass Battaglia: i giocatori saranno perciò in grado di completare più sfide contemporaneamente.