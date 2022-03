Apex Legends: parte l'evento Collezione Guerrieri, ecco tutte le novità

Mentre in rete si continua a discutere dell'enorme leak sul futuro di Apex Legends, Respawn guarda al presente e invita tutte le Leggende a partecipare alle attività legate all'Evento Collezione Guerrieri, una fase ingame piena di sorprese per i fan dello sparatutto battle royale gratuito di Electronic Arts.

La prima e, forse, più importante novità dell'update che accompagna il lancio dell'evento Collezione Guerrieri è rappresentata dal ritorno della modalità Controllo, richiesta a gran voce dagli appassionati dell'FPS free to play.

Proposta come attività a tempo limitato, Controllo si svolgerà nella cornice virtuale dell'area di Caustic nel Canyon dei Re. Particolarmente interessante è poi l'arrivo di Deposito, la nuova mappa della modalità Arene di Apex Legends, che riporta i giocatori sulle vertiginose vette di Malta per consentirgli di fare sfoggio delle nuove skin Leggendarie per Ash, Octane, Horizon e altri personaggi.

L'evento Collezione Guerrieri amplia il catalogo di elementi per la personalizzazione delle Leggende con 24 oggetti inediti, tra cui spicca la Lama Biwon del nuovo Set 'Cimelio di famiglia' di Crypto. Il video confezionato da Respawn descrive e mostra nel dettaglio tutte le novità dell'ultimo aggiornamento contenutistico di Apex Legends. Il Warriors Collection Event si terrà dal 29 marzo al 12 aprile.