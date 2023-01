Apex Legends Evento Collezione Incanto: come sbloccare tutte le skin e gli altri cosmetici

Su Apex Legends è stato ufficialmente dato il via all'Evento Collezione Incanto, durante il quale i giocatori del battle royale gratis potranno ottenere ricompense premium e gratuite per personalizzare l'aspetto di armi e leggende.

Le ricompense dell'evento si dividono in tre macro-categorie: quelle leggendarie, quelle epiche e quelle gratuite. Le prime possono essere acquistate al prezzo di 1.800 Monete Apex per chi vuole ricorrere alle microtransazioni oppure possono essere riscattate gratuitamente da chi è riuscito ad accumulare 2.400 materiali per il crafting tramite l'apertura dei forzieri. Gli oggetti epici hanno invece un costo inferiore, visto che possono essere acquistate per 1.000 Monete Apex oppure 800 unità di materiali. Vi sono infine gli oggetti gratis, i quali vengono distribuiti attraverso un mini-pass dell'evento i cui livelli si possono scalare completando gli obiettivi giornalieri.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense dell'Evento Collezione Incanto di Apex Legends:

Oggetti Leggendari

Slipstream (skin per la personalizzazione dell'Alternator)

Necro-Smasher (skin per la personalizzazione di Mad Maggie)

Arcane Invention (skin per la personalizzazione dello Spitfire)

Blood Oath (skin per la personalizzazione del G7 Scout)

Down Umber (skin per la personalizzazione di Fuse)

Runic Ritual (skin per la personalizzazione del Longbow)

Celestial Sage (skin per la personalizzazione di Seer)

Cryptic Conjurer (skin per la personalizzazione di Crypto)

Mischief Mage (skin per la personalizzazione di Mirage)

Molten Mayhem (skin per la personalizzazione del Flatline)

Enchantress (skin per la personalizzazione di Vantage)

Phoenix Rising (skin per la personalizzazione di Horizon)

Oggetti Epici

Brain And Brawn (emote di Crypto)

Electric Boogie (emote di Wattson)

Dark Secrets (cornice banner di Fuse)

Echo Chamber (cornice banner di Vantage)

Spread Your Wings (emote in volo di Seer)

Toying With The Enemy (emote di Loba)

Masquerade Marauder (skin per la personalizzazione di Ash)

Ornate Oath (skin per la personalizzazione del Devotion)

Emerald Eradicator (skin per la personalizzazione del Rampage)

Sky Drifter (skin per la personalizzazione di Valkyrie)

Ghostly Premonition (skin per la personalizzazione del Sentinel)

Sunken Treasure (skin per la personalizzazione del RE-45)

Ricompense gratis

250 XP: emblema e pacchetto musicale a tema Spellbound

500 XP: contatore uccisioni di Lifeline

750 XP: contatore uccisioni di Gibraltar

1.000 XP: Apex Pack standard

1.250 XP: contatore vittorie di Lifeline

1.500 XP: Runic Reference (ciondolo per le armi)

2.000 XP: contatore danno inflitto di Lifeline

2.500 XP: contatore vittorie di Gibraltar

3.000 XP: Alchemist (skin per la personalizzazione d Lifeline)

3.500 XP: Soul Ripper (skin per la personalizzazione dell'EVA-8)

4.000 XP: contatore danno inflitto di Gibraltar

5.000 XP: Arcane Geometry (skin per la personalizzazione del Prowler)

