Apex Legends: parte l'evento Collezione Risveglio, ecco tutte le novità

Conclusi i festeggiamenti per il record di giocatori di Apex Legends, EA e Respawn annunciano Collezione Risveglio, il nuovo evento speciale che coinvolgerà tutti gli appassionati del battle royale gratuito a partire dal 21 giugno su PC e console.

Con la nuova attività ingame confezionata dai ragazzi di Respawn Entertainment assisteremo al ritorno della Modalità Controllo, con la mappa Confini del Mondo che si unirà per la prima volta nella rotazione delle sfide 9v9 a tempo limitato.

L'evento Collezione Risveglio proporrà anche la Clinica di Lifeline, una nuova zona da raggiungere dirigendosi a est sull'Olympus. Ma non è tutto. Tra le sorprese della prossima fase ingame di Apex Legends troveremo anche dei cosmetici speciali a tempo limitato con skin leggendarie per Mad Maggie, Horizon, Loba e Fuse. Raccogliendo tutti e 24 gli oggetti cosmetici dell'evento sarà possibile sbloccare il nuovo cimelio di Valchiria, il Suzaku.

Ad accompagnare l'evento ci sarà anche il nuovo Contatore Premi, con tante sfide da sbloccare per guadagnare ricompense nel doppio percorso settimanale unico per oggetti estetici e personalizzazioni varie. In calce e in cima alla notizia trovate il video di presentazione e le immagini esplicative sugli oggetti speciali da sbloccare partecipando alle attività del nuovo evento Collezione Risveglio di Apex Legends.