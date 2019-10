Apex Legends, al via l'evento di Halloween: dettagli su modalità e skin esclusive

La notte più terrificante dell'anno si fa sempre più vicina, e i ragazzi di Respawn Entertainment non intendono affatto farsi trovare impreparati. Pochi minuti fa, l'evento di Hallowee "Paura del Buio" ha ufficialmente preso il via in Apex Legends, portando con sé un mucchio di novità. Scopriamole assieme!

Tanto per cominciare, è stata introdotta una modalità di gioco a tempo limitato chiamata Coltre Oscura, ambientata in un inquietante Canyon dei Re in versione notturna. Ciascun partecipante gioca in solitaria, lanciandosi nell'arena assieme ad altri 34 giocatori. Coloro che vengono eliminati tornano in gioco sotto forma di morti viventi, entrando così a far parte della cosiddetta "Armata delle Ombre". Una volta nell'Armata, le armi e le abilità risultano inutilizzabili, ma in compenso è possibile muoversi più velocemente, infliggere ingenti danni corpo a corpo, arrampicarsi sui muri e ritornare in gioco un numero illimitato di volte. La battaglia va avanti fino a che non rimangono dieci Leggende vive, che sono poi chiamate ad unire le forze per raggiungere una nave di evacuazione.

Durante l'evento saranno attivi un'ampia varietà di sfide mediante le quali ottenere badge, pacchetti musica esclusivi e due skin arma esclusive (visibili in basso). Sono inclusi ben 24 oggetti limitati, ottenibili mediante acquisto diretto (Leggendari a 1.800 monete Apex, Epici a 1.000 monete Apex), creazione (Leggendari con 2.400 metalli creazione ed Epici con 800 metalli creazione) oppure tutti e subito comprando il Pack Evento (700 Monete Apex). La Valuta Evento è stata rimossa dai Pack Apex e sostituita con bottino aggiuntivo. Ciò vuol dire che nei Pack dell'evento c'è una maggior quantità maggiore di oggetti, oltre non essere presenti doppioni.

Come se non bastasse, Respawn ha anche annunciato un Weekend di XP doppi, che si svolgerà dalle 18:00 del 25 ottobre alle 18:00 del 28 ottobre: tutti coloro che vinceranno una partita o si piazzeranno in Top 5 otterranno il doppio dei punti esperienza, un bonus applicato sia al livello giocatore che al livello pass battaglia. L'evento Paura del Buio, invece, terminerà il 5 novembre.