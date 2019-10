Apex Legends e l'evento di Halloween: ecco il primo video di Kings Canyon in notturna

In occasione dell'ultimo streaming di Respawn dedicato alle novità della Stagione 3 di Apex Legends, gli autori della sussidiaria losangelina di Electronic Arts hanno mostrato per la prima volta delle scene dedicate alla versione di Kings Canyon, la mappa che esploreremo nel corso dell'evento di Halloween.

La nuova attività ingame di Apex Legends partirà ufficialmente martedì 15 ottobre e si concluderà esattamente tre settimane dopo, ossia martedì 5 novembre. Partecipando alla nuova modalità a tempo limitata Shadowfall, gli appassionati di Apex Legends potranno sperimentare delle soluzioni di gameplay piuttosto originali, la più importante e curiosa delle quali sarà rappresentata dalla possibilità di "riapparire come non-morti" dopo essere stati sconfitti.

In questa forma, i giocatori si uniranno alla Shadow Squad e potranno ottenere una velocità sovrumana e l'abilità di scalare i muri, per poi affrontare i nemici di turno con attacchi corpo a corpo in virtù dell'impossibilità di utilizzare le armi in dotazione alla propria Leggenda "viva".

Nelle intenzioni di Respawn, quindi, la scarsa illuminazione presente nella versione notturna di Canyon dei Re, e quindi il ritorno di questa ambientazione dopo la sua rimozione all'inizio della Stagione 3, non servirà solo a donare la giusta atmosfera a questo evento a tema Halloween ma, al contrario, contribuirà a rendere ancora più intenso e divertente il gameplay.