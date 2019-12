Apex Legends: evento di Natale e premio per il Miglior Gioco Multiplayer del 2019!

Respawn Entertainment ha approfittato del palco dei Game Awards 2019 per presentare, con un divertentissimo siparietto con protagonista Mirage, l'evento natalizio di Apex Legends.

"Sei ufficialmente invitato all'evento più atteso delle Terre straniere, ospitato da Mirage sul suo esclusivo party boat", scrivono i ragazzi dello studio californiano. L'evento Clone Feste di Mirage, già disponibile nel gioco, introduce una modalità a tempo limitato chiamata Winter Express, che discostandosi dai canoni del battle royale vede tre squadre da tre giocatori ciascuna contendersi la cattura di un obiettivo. Presenti all'appello anche sfide evento esclusive che mettono in palio due skin per armi leggendarie, 24 oggetti cosmetici limitati acquistabili con monete Apex, il Set cimelio di famiglia di Pathfinder ottenibile dopo aver ottenuto tutti e 24 gli oggetti della collezione Clone Feste e pure un weekend a doppi punti esperienza che si svolgerà dalle 19:00 del 13 dicembre alle 19:00 del 16 dicembre



Respawn ha inoltre introdotto un nuovo evento chiamato Mirage Voyage, che viene descritto in questo modo: "Siete tutti invitati all'evento più atteso del... ventottesimo secolo! Mirage ha deciso di portare la sua esclusiva nave da festa a Confini del Mondo, e ha invitato tutte le leggende alla sua festa. Portate con voi la vostra arma preferita (vi servirà!) e preparatevi a scoprire un lato di Mirage alquanto inaspettato. Immergetevi nella jacuzzi, fate quattro salti in pista e... che la festa abbia inizio!". Vi lasciamo alla visione del trailer dell'evento Clone Feste di Mirage allegato in cima alla notizia.

In ultimo, ma non per importanza, segnaliamo che Apex Legends è stato eletto Miglior Gioco Multiplayer dell'anno ai Game Awards 2019! Il battle royale ha quindi battuto l'agguerrita concorrenza di Borderlands 3, Tetris 99, Call of Duty: Modern Warfare e The Division 2.