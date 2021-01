Apex Legends: al via l'evento Zuffe Leggendarie con tante ricompense gratis

Respawn Entertainment ha finalmente dato il via al nuovo evento a tempo limitato di Apex Legends dedicato a Pathfinder che porta una serie di novità nel battle royale: Zuffe Leggendarie.

Per tutta la durata dell'evento i giocatori potranno esplorare una nuova area nella mappa Olympus, all'interno della quale è presente un ring che permette agli utenti di darsele di santa ragione senza che nessuno possa interferire dall'esterno. Chi gioca nel ring può utilizzare esclusivamente gli attacchi corpo a corpo e le armi raccolte nelle numerose capsule potranno essere imbracciate solo una volta usciti dal quadrato. Oltre ad una corposa serie di oggetti a pagamento che si potranno trovare all'interno delle loot box, è tornata anche una sorta di mini-pass dedicato all'evento e grazie al quale si possono sbloccare in maniera completamente gratuita una skin di Gibraltar, un ciondolo, due mimetiche per le armi ed una serie di elementi per la personalizzazione del profilo. A questo proposito, ogni giorno verranno proposte delle sfide il cui completamento vi consentirà di accumulare i punti necessari ad avanzare in questo pass, composto da soli 12 livelli. Durante l'evento sarà anche possibile entrare in possesso del Cimelio di Famiglia di Gibraltar, ovvero un'arma corpo a corpo che potrete sfoggiare in battaglia e con la quale potrete finire gli avversari.

L'aggiornamento pubblicato un paio d'ore fa include anche un nerf dell'Hemlock (i danni sono stati ridotti da 22 a 20), una riduzione della precisione del Mastiff tra un colpo e l'altro e un aumento della riserva di proiettili del Prowler (da 175 a 210). Sul sito ufficiale potete trovare il changelog completo dell'update, il quale include anche la possibilità di rimuovere i fastidiosi pallini rossi nei menu di gioco grazie all'opzione "Segna tutto come già visto".