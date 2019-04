Apex Legends: i fan propongono una modifica ai controlli del Jumpmaster

Nelle ultime ore è apparsa su Reddit una proposta molto interessante da parte di un giocatore di Apex Legends, il quale chiede a Respawn una sostanziale modifica ai controlli del Jumpmaster.

Come ben saprete, il Jumpaster è quella figura della squadra che decide dove lasciarsi cadere e, in base alla sua abilità nel raggiungere particolari luoghi della mappa, potrebbero cambiare le sorti della partite. Altrettanto importante è però la capacità dei giocatori di sapere quando sganciarsi dal proprio compagno, in modo da non concentrarsi tutti nello stesso edificio e rubarsi il loot a vicenda.

Ed è proprio qui che interviene tigerdroppings9, che vorrebbe dare anche allo stesso Jumpmaster la possibilità di sganciarsi dagli alleati in volo con la semplice pressione di un tasto. Questa richiesta è stata fatta a causa dei numerosi giocatori inesperti che, non conoscendo bene il gioco, restano con il caposquadra fino all'ultimo secondo, creando qualche problema di troppo con il bottino da raccogliere. Al momento non c'è ancora stata una risposta ufficiale da parte di Respawn Entertainment, ma non è da escludere che il team possa prendere in seria considerazione questa proposta, accolta positivamente da molti utenti.

Vi ricordiamo che con l'ultimo aggiornamento è stata inavvertitamente introdotta nel gioco una penalità per chi abbandona la partita in anticipo. Un giocatore è riuscito inoltre a sbloccare due mimetiche leggendarie della L-Star, mitraglietta attualmente non disponibile nel gioco. Grazie poi al duro lavoro dei dataminer, sono stati estratti dai file di gioco i modelli di 6 diverse armi ancora da annunciare.