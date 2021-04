Apex Legends festeggia i 100 milioni di giocatori con un video celebrativo

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno orgoglisamente annunciato che Apex Legends, battle royale free-to-play per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, ha superato i 100 milioni di giocatori unici a livello globale.

Questo incredibile risultato è stato raggiunto due mesi dopo i festeggiamenti per il secondo anniversarsio della pubblicazione del gioco, caduto lo scorso mese di febbraio. "I 100 milioni di giocatori testimoniano l’impegno di Respawn nell'evoluzione del gioco attraverso il suo innovativo servizio live di aggiornamento dei contenuti, e rappresentano una prova della profonda conoscenza del titolo che i fan hanno amato, e in cui si sono immersi stagione dopo stagione", fa sapere EA.

Per ringraziaree la community, Respawn Entertainment ha confezionato il video celebrativo che potete visionare in calce a questa notizia. Gli sviluppatori ci hanno inoltre assicurato che "Apex Legends sta entrando in una nuova era, che va oltre il battle royale", e che "il meglio deve ancora venire". I festeggiamenti infatti non terminano qui, poiché il filmato si conclude dandoci l'appuntamento al 19 aprile per delle succose novità. Ne approfittiamo per ricordarvi che l'inizio della Stagione 9 di Apex Legends è invece previsto agli inizi del mese di maggio.