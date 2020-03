Apex Legends, tra Forge e Revenant: il team aveva creato dei falsi leak come depistaggio

All'interno dell'universo di Apex Legends ha recentemente preso il via la Stagione 4 del battle royale, che ha visto debuttare una nuova e pericolosa Leggenda: Revenant.

Prima del suo esordio, tuttavia, la community di appassionati era convinta che di lì a breve avrebbe fatto il suo ingresso nel gioco un personaggio differente: Forge. Per diversi giorni, infatti, i dataminer avevano avvistato all'interno di Apex Legends immagini e riferimenti ad una Leggenda con questo nome. Tuttavia, al momento del reveal, Respawn Entartainment ha sorpreso il pubblico con la pubblicazione di un breve filmato animato, in cui Forge veniva rapidamente sconfitto da Revenant, pronto a prendere il suo posto nel battle royale!



A qualche tempo di distanza, James McCord, Design Director del gioco, ha confessato che il team di sviluppo ha voluto divertirsi un po' a spese dei dataminer. "A essere sinceri, è nato tutto come una maniera divertente per depistare i dataminer che, a quel tempo, credevano di aver scoperto la nostra prossima Leggenda e aver rovinato la sorpresa. - ha raccontato - Abbiamo realizzato appositamente dei leak relativi a concept art e e dettagli su Forge negli aggiornamenti, così che ci fosse una scia di indizi entro il momento in cui lo avremmo poi annunciato. È piuttosto folle, in realtà. Non mi viene in mente nessun altro gioco che si sia spinto così in là con simili bravate".



In chiusura, ricordiamo che l'evento Falla nel Sistema è ora attivo in Apex Legends.