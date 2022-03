Apex Legends ora funziona su Steam Deck, un video lo mostra in azione

In attesa che Apex Legends arrivi su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, il popolare battle royale gratis di Respawn Entertainment è compatibile da oggi con una nuova piattaforma.

Nel corso della serata è infatti stato avvistato un aggiornamento del titolo pubblicato da Electronic Arts sui database di Steam, grazie al quale il gioco è ora compatibile con l'anti-cheat funzionante anche sullo Steam Deck. Dopo aver appreso la notizia, gli utenti in possesso del dispositivo hanno scaricato lo sparatutto e hanno effettivamente notato che è ora possibile giocare senza problemi. Va infatti precisato che l'assenza del marchio che notifica la compatibilità con Steam Deck arriverà solo dopo le verifiche ufficiali di Valve, ma è possibile giocare già da ora senza alcun tipo di problematica, come testimoniano i primi video pubblicati sui social.

È probabile che molti altri prodotti possano subire modifiche di questo tipo, dal momento che sono in tanti i giochi che non possono essere avviati su Steam Deck non per problemi prestazionali ma per la mancata compatibilità tra SteamOS e il loro anti-cheat. Non a caso, infatti, è proprio questo il motivo per cui Lost Ark non funziona su Steam Deck.

In attesa di scoprire dettagli più precisi sulle prestazioni del gioco sulla piccola console di casa Valve, vi ricordiamo che avete ancora qualche giorno per riscattare la skin gratis di Bloodhound in Apex Legends con Twitch Prime.