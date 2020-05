Apex Legends: Loba in azione nel primo gameplay trailer della Stagione 5!

Come ampiamente preannunciato, oggi 8 maggio Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno pubblicato il primo gameplay trailer della Stagione 5 di Apex Legends che fornisce un assaggio di ciò che i giocatori del battle royale potranno aspettarsi a partire dal prossimo 12 maggio.

Il trailer ci permette innanzitutto di dare un primo sguardo alle abilità della nuova Leggenda Loba, un'elegante, sofisticata ed intraprendente ladra che ottiene sempre ciò che vuole. Loba ha un conto in sospeso con Revenant, colpevole di aver sterminato la sua famiglia quando era ancora una bambina. A quanto pare, è in grado di lanciare un bracciale per teletrasportarsi a distanza, un'abilità che ricorda molto da vicino quella analoga di Sombra di Overwatch.

Il video mette poi in evidenza alcune delle novità della nuova stagione, tra cui il sistema delle Quest, una modalità di Sopravvivenza, i cambiamenti alla mappa Canyon dei Re anticipa l'immancabile introduzione di un nuovo Pass della Battaglia e della Serie 4 della Modalità Classificata. La Stagione 5 di Apex Legends, intitolata la Fortuna degli Audaci, prenderà il via il prossimo 12 maggio. Il gioco, ricordiamo, può essere scaricato gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One e PC.