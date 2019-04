Apex Legends: Gibraltar è particolarmente vulnerabile per via di un bug

Sembra proprio che Gibraltar sia l'eroe più sfortunato tra quelli attualmente disponibili in Apex Legends. Nonostante infatti l'ultima patch avesse l'obiettivo di potenziare la leggenda dotata di scudo e Caustic, lo scienziato amante del gas Nox.

A quanto pare, osservando con molta attenzione l'indicatore della salute quando si subisce danno, Gibraltar subisce danno alla salute anche quando ha ancora dell'armatura residua. Ovviamente si tratta di un bug piuttosto grave che ancora una volta spingerà gli utenti ad evitare di selezionare l'eroe in questione. Fortunatamente Respawn Entertainment è al corrente della problematica e ha fatto sapere su Reddit che il team di sviluppo è al lavoro ad una soluzione. Purtroppo non sono stati indicati dei tempi entro i quali si vedrà tale patch, ma vista la natura del problema non dovrebbe volerci molto.

Vi ricordiamo che con l'ultimo aggiornamento è stato anche abilitato un breve evento che ha permesso di ottenere senza particolari problemi un livello del Pass Battaglia al giorno. Stando alle parole degli sviluppatori non è da escludere che in futuro possano arrivare nuovi eventi del genere, grazie ai quali il raggiungimento del livello stagionale 110 sarà ancora più semplice. Sapevate inoltre che il merchandise ufficiale di Apex Legends sta per arrivare grazie ad un accordo con Weta Workshop?