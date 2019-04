Apex Legends: giocatore bannato dopo due ore di streaming con i cheat attivi

Un giocatore di Apex Legends il cui nickname è Entzy non si fa molti problemi nel mostrare le proprie sessioni di gioco in cui utilizza smaccatamente dei cheat per vincere facilmente sugli avversari.

Nel corso della sua trasmissione in diretta su YouTube, il giocatore ha mostrato un metodo infallibile: utilizza infatti un cheat che permette non solo di “lockare” la mira sulla testa degli avversari, ma addirittura vedere in tempo reale il posizionamento di tutti i giocatori sulla mappa.

Inutile dire che l'account di Entzy è stato bannato durante la schermata pre-partita successiva. Tuttavia, Entzy si è fatto quattro risate e ha continuato.

"Credo che entrerò con un altro account". "Ci è voluto più tempo di quanto pensassi. Speravo che sarebbe successo più velocemente". Non riuscendo ad accedere con gli altri suoi account, evidentemente bannati, ha interrotto lo stream dichiarando che sarebbe tornato presto in azione con un account tutto nuovo.

Durante lo streaming, Entzy ha parlato con diverse altre persone presumibilmente nello stesso server Discord, discutendo su hack e cheat. Lo stream, comunque, è andato avanti ininterrottamente per due ore prima di essere definitivamente bannato, il che potrebbe indicare che le misure anti-cheat potrebbero essere migliorati rispetto ai primi tempi.

I ragazzi di Respawn, comunque, non devono preoccuparsi solo degli imbroglioni a quanto pare. Il titolo è infatti in caduta libera su Twitch e i giocatori chiedono maggiore attenzione.