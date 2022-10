Apex Legends: un giocatore viene bannato per un tag club LGBTQIA+

Apex Legends, il celebre Battle Royale sviluppato da Respawn Entertainment, si appresta ad essere arricchito di tanti nuovi contenuti con la stagione 15, la quale arriverà l'1 novembre 2022. Tuttavia, uno spiacevole "incidente" ha attirato l'attenzione degli utenti sul gioco: un utente di Apex Legends è stato bannato per un tag club LGBTQIA+.

Prima di tutto, però, occorre contestualizzare l'elemento del tag club, introdotto nel corso della stagione 7 sul titolo di Respawn Entertainment con il fine ultimo di concedere agli utenti la possibilità di creare delle community social tra videogiocatori di Apex Legends. Possiamo certamente dire che si tratti di una funzione molto interessante, che amplia con delle funzioni extra-ludiche il senso di immersione nel panorama competitivo dei Battle Royale. Tuttavia, la stessa feature ha portato ad un fatto spiacevole per un giocatore in particolare.

Come segnalato dall'utente Reddit Mothman_moth con un thread dedicato ad Apex Legends, il giocatore è stato bannato per un "uso inappropriato o offensivo tag club LGBT": questo è ciò che possiamo leggere dallo screenshot pubblicato dal ragazzo, seppure non siano mancate le controversie dinnanzi al messaggio di errore riscontrato dall'utente. Infatti, Respawn Entertainment si è spesso schierata a favore della comunità LGBTQIA+ e, per forza di cose, il ban del giocatore ha riscontrato alcuni pareri discordanti sull'intera vicenda.

La risposta dell'Associate Quality Designer di Apex Legends, Rico Sanchez, non si è fatta attendere: egli ha dichiarato che lui stesso darà "un'occhiata per capire cosa sia successo". Abbiamo motivo di credere che il ban dell'utente non sia stato volontario, rappresentando solo uno spiacevole incidente del sistema automatico di ban per contenuti lesivi della sensibilità dei giocatori. Tuttavia, le circostanze attorno al ban e alla sua casa non sono ancora note. È necessario attendere una risposta ufficiale alla segnalazione del giocatore. In ogni caso, si tratta comunque di un fatto spiacevole per Apex Legends, il quale ha sempre dato grande importanza al feedback dei giocatori.

Come detto in apertura, Apex Legends si appresta a ricevre nuovi contenuti per l'arrivo della stagione 15. Però, negli ultimi giorni ImperialHal ha affermato che la season 15 potrebbe sancire la fine del gioco.