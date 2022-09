Apex Legends, i giocatori chiedono un overhaul per la gestione delle statistiche

Vi abbiamo già parlato del bug di Apex Legends che ha colpito il replicatore, portando alla morte improvvisa dei giocatori. Oggi, però, poniamo l'attenzione su una nuova questione discussa online dalla community del titolo gratuito: la gestione delle statistiche dei personaggi.

La questione è stata posta dall'utente cyalaternerd_ all'interno di un thread nel subreddit ufficiale di Apex Legends, dove gli utenti hanno criticato con delusione la schermata di gestione statistiche delle leggende, giudicata poco gradevole e non troppo dettagliata.

Diversi giocatori hanno infatti espresso la necessità di poter controllare nel dettaglio le statistiche per ogni mappa, arma e personaggio, all'interno di una finestra più completa che ricalchi quella di Overwatch, per intenderci.



Al momento gli sviluppatori non hanno risposto alle critiche, perciò non è detto che la situazione cambi in tempi brevi.

Il battle royale gratuito di Respawn Entertainment è stato, però, accostato anche a un altro FPS molto apprezzato, in occasione di alcuni rumor interessanti spuntati in rete di recente. L'utente Twitter HYPERMYST ha infatti pubblicato dei post che suggerivano l'introduzione della modalità Gun Game in Apex Legends. Per chi non la conoscesse, si tratta di una modalità, già vista in Call of Duty, in cui sei giocatori si affrontano tra di loro, partendo tutti dalla stessa arma e guadagnandone di nuove al raggiungimento di un certo numero di kill.

Come sempre, vi ricordiamo che Apex Legends è disponibile gratis su console e PC.