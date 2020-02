Apex Legends: i giocatori sono preoccupati per le hitbox d Revenant

Tra le tante novità della Stagione 4 di Apex Legends spicca senza ombra di dubbio la Revenant, un assassino sintetico capace di scampare alla morte in combattimento.

La nuova leggenda, in ogni caso, sta creando qualche grattacapo ai giocatori a causa della cattiva gestione delle hitbox. Revenant, essendo un androide, ha un corpo più esile degli altri combattenti umani, pertanto dovrebbe risultare più difficile da colpire: purtroppo non è così, dal momento che subisce dei danni anche da proiettili che teoricamente non dovrebbero impattare sul suo corpo. Guardate voi stessi nel filmato allegato in calce a questa notizia.

Non è finita qui: visto che Revenant ha un corpo con un'area ridotta, Respawn Entertainment ha provato a bilanciare il tutto assegnandogli una penalità del 5% per tutti i colpi che riceve. In sostanza, Revenant subisce il 5% dei danni in più rispetto alle altre leggende. Peccato che, come abbiamo visto, le hitbox non funzionano, quindi non solo Revenant viene colpito con più facilità di quanto dovrebbe, ma subisce anche un quantitativo di danni maggiore!

Si tratta di un problema in grado di minare seriamente il bilanciamento, e che ci auguriamo venga risolto il prima possibile da Respawn Entertainment con una patch. Prima di salutarvi, ricordiamo che di recente stata lanciata l'Edizione Octane di Apex Legends in formato fisico che include un codice per dei bonus in-game, tra cui il costume leggendario Aracnide di Octane e la skin arma leggendaria Morso del ragno per il fucile da cecchino Radius.