Apex Legends, i giocatori richiedono l'eliminazione di una feature importante

Con il lancio della Stagione Eclissi di Apex Legends, i giocatori sono stati trasportati sula luna distrutta di Boreas, una cornice sci-fi che si è rivelata perfetta per nuove ed accese battaglie per il primato. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti hanno anche portato alla diffusione di alcune problematiche legate al comparto audio dello sparatutto.

Nel post Reddit allegato, pubblicato dall'utente almay9, viene spiegato che gli ultimi aggiornamenti alla sezione dei suoni di Apex Legends hanno reso indistinguibili i passi dei nemici da quelli dei compagni, che tra l'altro sembrano fare molto più rumore rispetto agli altri:

"È stupido che i tuoi compagni di squadra siano sempre più rumorosi dei nemici. E sembra che (gli sviluppatori) continuino ad aggiungere altri rumori in tutte le ambientazioni, per attutire ancora di più i passi dei nemici", scrive l'utente Hero_Sandwich.

Sembra insomma sia diventato molto difficile capire quando si è davvero in presenza di possibili minacce all'interno di Apex Legends, motivo per cui la community ha suggerito addirittura l'eliminazione definitiva dei rumori prodotti dai compagni di squadra come soluzione al problema.

Gli sviluppatori, che non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla situazione, si sono dovuti tra l'altro confrontare con le recenti polemiche relative all'abilità passiva di Seer. Questa operatrice è infatti in grado di individuare i nemici nelle vicinanze grazie al loro battito cardiaco - come se usasse una sorta di wall-hack - un'abilità per cui non esistono ancora delle contromisure, dal momento che non è nemmeno possibile sapere quando si viene presi di mira. La community, anche in questo caso, ha richiesto delle modifiche in tempi brevi.