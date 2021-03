Apex Legends: giocatori riportano crash dei server, Respawn cerca una soluzione

Sembra che vari giocatori stiano avendo problemi con Apex Legends. In molti hanno infatti segnalato ripetuti crash del gioco e l'impossibilità di poter giocare correttamente con il battle royale prodotto da Electronic Arts. Lo sviluppatore Respawn Entertainment si è già mobilitato per risolvere la questione.

Il team ha parlato pubblicamente della situazione tramite un breve messaggio su Twitter: "Siamo al corrente di un problema che causa il crash dei server ai giocatori di Apex Legends. Stiamo investigando". Non viene fornito nessun dettaglio in più ed al momento non è chiaro quanto tempo potrebbe essere necessario a Respawn per risolvere la problematica. Nelle ultime settimane sono state rilasciate alcune patch che hanno aggiustato vari bug e problemi tecnici che affliggevano il titolo, pertanto è lecito attendersi una pronta soluzione anche nei confronti dei crash ai server del gioco.

Nel frattempo anche la recente versione Switch, il cui porting è stato realizzato da Panic Button, sembra non essere esente da sbavature: sono stati infatti segnalati problemi grafici e cali di frame rate per Apex Legends su Nintendo Switch. Gli autori del porting non si sono ancora espressi sulle condizioni della versione per la console ibrida Nintendo, ma non è da escludere che siano già a lavoro per trovare una soluzione alle problematiche riscontrate. Nel frattempo, passando alla scena competitiva, Reply Totem è il solo team italiano a partecipare alle Global Series 2021 di Apex Legends.