Apex Legends: i giocatori vorrebbero una ricompensa ad ogni vittoria

Sebbene Apex Legends sia un free to play, il quantitativo di oggetti per la personalizzazione e materiali per il loro sblocco che si può ottenere semplicemente giocando è molto limitato.

Nella scalata al livello 100 otterrete circa 50 forzieri e, in base alla vostra fortuna, potrete ricavarne un numero limitato di skin, mimetiche e metalli da creazione.Proprio per questo motivo sono sempre più numerosi i giocatori che vorrebbero un cambiamento in tal senso. Una delle richieste più popolari consiste nella volontà di ricevere un quantitativo minimo di materiali per il crafting al raggiungimento del 1°, 2° e 3° posto nei match di gioco. In questo modo i giocatori sarebbero più invogliati a giocare con lo scopo di accumulare abbastanza metalli da sbloccare una skin leggendaria della propria arma o della propria leggenda preferita.

In particolare gli utenti vorrebbero ricevere:

50 metalli con una vittoria

30 metalli al raggiungimento del secondo posto

10 metalli al raggiungimento del terzo posto

La proposta sembra molto interessante e non è da escludere che il team di sviluppo possa prenderla in considerazione per poi inserire nel gioco un meccanismo simile. Nel frattempo sembra che con uno dei prossimi aggiornamenti vedremo l'arrivo ufficiale di una penalità per l'abbandono. Sapevate che i giocatori si stanno scatenando a causa di un glitch che prevede la combinazione delle abilità di Caustic e Gibraltar?