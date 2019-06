Apex Legends: un glitch trasforma le Leggende abbattute in agili zombie!

Mentre mancano ancora pochi giorni alla presentazione della Stagione 2 di Apex Legends dall'E3 2019, gli esploratori di Canyon dei Re riferiscono di essere incappati in uno stranissimo glitch che permette alle Leggende appena abbattute di muoversi all'interno della mappa come degli agili zombie!

Su segnalazione dell'utente di Reddit conosciuto come GoRight258, diversi appassionati del battle royale di Electronic Arts si sono esposti per segnalare questo insolito bug potenzialmente in grado di rovinare, o comunque di stravolgere, l'esperienza di gioco vissuta all'interno dello sparatutto multiplayer gratuito di Respawn.

Il filmato dimostrativo confezionato dal redditor non ci aiuta a capire quali siano le cause che inducano all'attivazione ingame di questo glitch: a ogni modo, possiamo notare l'insolita velocità mantenuta dal protagonista del video nonostante l'abbattimento del suo personaggio, il quale avrebbe dovuto spostarsi molto più lentamente per rimanere esposto ai colpi nemici e sperare di ricevere una cura da parte di uno dei propri compagni di squadra.

Sempre dalla community di Apex Legends arrivano inoltre le segnalazioni per la comparsa di una pericolosa zona di morte istantanea, assieme a delle richieste più o meno insistenti per ricevere nuove modalità e delle skin migliori durante la Stagione 2 di Apex Legends. Se desiderate assistere assieme a noi alla presentazione della Season 2 di Apex Legends, vi basterà seguirci su queste pagine a partire dalle ore 19:00 di sabato 8 giugno in coincidenza dell'EA Play dell'E3 2019.