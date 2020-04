Apex Legends Global Series: formato online, nuovi tornei, montepremi di 100.000 Dollari

L'Apex Legends Global Series, esattamente come accaduto per altri eventi esport è passato a un formato online. Gli organizzatori stanno cercando di incentivare i giocatori a partecipare.

Per questo motivo hanno aggiunto oggi tre nuovi eventi alla scaletta che si svolgeranno tra aprile e maggio, ciascuno con un montepremi di $ 100.000.

Il team ha posticipato a causa del Coronavirus il Premier Event # 2, competizione live che si sarebbe dovuta svolgere a Bucarest, senza fissare una data per la ripresa. Il Torneo online # 3, invece, si svolgerà normalmente il 4 e 6 aprile.

Tuttavia, i vincitori non guadagneranno punti validi per la classifica generale delle Global Series. Il montepremi dell'intero circuito includerà anche un totale di 100.000 Dollari in più nell'ambito dell'iniziativa Stay & Play di EA.

Il torneo online #4 si svolgerà il 18 e 20 aprile, seguito dal torneo #5 il 2 e 4 maggio e il torneo online finale il 30 maggio e il 1 giugno. Le Apex Legends Global Series verranno trasmesse su Twitch e YouTube. In particolare, verranno trasmesse le finali delle regioni NA ed EU.

Il montepremi di $ 100.000 di ciascun torneo verrà suddiviso tra le squadre classificate.

La squadra vincitrice delle competizioni in Europa e Nord America porterà a casa 7.200 Dollari. Il secondo classificato vincerà 4.410 e il terzo team riceverà 2.790. Per le altre regioni, i premi assegnati saranno circa la metà delle controparti UE e NA.