Apex Legends Global Series: rivelati tutti i dettagli del torneo milionario

Le Apex Legends Global Series inizieranno il primo giugno. Tutti i giocatori delle regioni competitive Nord America, EMEA, APAC Nord, APAC Sud e Sud America si batteranno per una parte del montepremi da ben un milione di Dollari.

I giocatori che si sono qualificati durante i playoff quest'inverno (ricordiamo che i Totem Esports erano l'unica squadra italiana in corsa) passeranno direttamente alle Global Series.

Invece, tutti coloro che avranno raggiunto il grado Oro IV su PC nella Stagione 8 (di cui vi abbiamo già parlato nel nostro speciale) entro il 21 aprile, potranno prendere parte ai Last Chance Qualifiers, che si terranno dal 23 al 25 aprile. Le registrazioni sono già aperte e potete iscrivervi.

I campionati regionali in Nord America ed EMEA avranno quaranta squadre ciascuno. Un totale di 30 squadre invece saranno in ciascuno dei campionati APAC Nord, APAC Sud e Sud America.

La fase a gironi dividerà i partecipanti in gruppi di massimo 10 squadre. I punti accumulati nella fase a gironi verranno presi a riferimento per la qualifica delle prime venti squadre che così potranno avere accesso alle finali del campionato della propria regione.

Le finali utilizzeranno il formato “Match Point” e il montepremi da un milione sarà suddiviso come segue:

Nord America -102.000;

EMEA -102.000;

APAC Nord - 68.100;

APAC Sud - 68.100;

Sud America - 42.000.

Esponenti di Electronic Arts hanno dichiarato: “La pandemia COVID-19, pur migliorando in alcune parti del mondo, ha ancora un impatto significativo. Non vediamo l'ora di tornare agli eventi dal vivo e stiamo monitorando le linee guida dei vari governi per poterlo fare”.

Vedremo se le Global Series potranno accendere una scintilla tra Apex Legends e l'esport, mai realmente sbocciata.