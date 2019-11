Apex Legends: granate, torrette e tanto altro nelle nuove immagini scoperte dai dataminer

Nel corso degli ultimi mesi sono in tantissimi i leak pubblicati su eroi, armi e altre funzionalità nascoste tra le linee di codice di Apex Legends. Dopo averci descritto ogni singola abilità di Reckoner, leggenda non ancora annunciata, ecco che arriva il turno di una serie di immagini ritraenti oggetti mai visti prima.

Tra le immagini dei modelli tridimensionali in questione c'è un po' di tutto. I soggetti variano infatti da caschi da pilota visti in Titanfall a coltelli di vario genere (probabilmente si tratta dei prossimi Cimeli di Famiglia). Non mancano poi razzi, droni esplosivi e torrette in grado di rilevare granate e altri esplosivi nel loro raggio d'azione. Si tratta insomma di tantissimi oggetti che potrebbero arrivare con i futuri aggiornamenti del gioco e in alcuni casi potrebbero avere uno stretto legame con le abilità degli eroi. Non è nemmeno da escludere che alcuni di questi possano non vedere mai la luce.

Prima di lasciarvi alla galleria d'immagini pubblicata dai dataminer, vi ricordiamo che per via di un grave bug di Apex Legends alcuni giocatori sono riusciti a danneggiare i propri avversari prima del lancio dalla nave.

Sapevate che oltre all'evento a tempo limitato di Apex Legends con la modalità Duo è anche stato pubblicato un aggiornamento con un Poligono di Tiro completamente rinnovato?