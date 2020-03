Apex Legends: una grossa patch dà il via all'evento Falla nel sistema, nuove skin gratis

Nel corso del tardo pomeriggio Respawn Entertainment ha pubblicato un corposo aggiornamento per tutte le versioni di Apex Legends così da dare ufficialmente il via all'evento a tempo limitato che prende il nome di Falla nel Sistema.

L'aggiornamento pesa circa 20 GB e, stando a quanto dichiarato sui canali social ufficiali da parte degli sviluppatori, occupa una quantità di spazio tanto generosa per permettere alle future patch di avere dimensioni più contenute. Tra le numerose modifiche introdotte da questa patch troviamo un redesign dell'inventario che punta ad evitare che i giocatori approfittino dello spam di granate o accumulino un numero eccessivo di proiettili e medikit.

In particolare sono state applicate le seguenti modifiche agli zaini e all'inventario:

Aumentato da 8 a 10 il numero di slot dello zaino di partenza

Lo zaino comune possiede ora 12 slot, quello raro 14 e quello epico 16

Le singole granate occupano ora uno slot

Le munizioni leggere, pesanti ed energetiche possono ora essere accumulate in gruppi da 60 in ogni slot (il massimo era prima di 80)

Siringhe e scudi piccoli possono ora essere raggruppati in un massimo di 4 per slot e non più 6

Ogni slot può ora contenere un massimo di 2 kit medici o batterie scudo

Tra le altre modifiche troviamo anche un depotenziamento del Peacekkeper, un potenziamento del Sentinel e qualche ritocchino per Gibraltar, Crypto e Bloodhound.

Proprio come quanto visto nell'evento dedicato a Mirage qualche mese fa, anche Falla nel Sistema include tantissime ricompense a pagamento ma anche numerosi premi che possono essere sbloccati gratuitamente. Completando le sfide proposte dal gioco a cadenza regolare si ottengono punti per avanzare di livello in una sorta di mini pass dell'evento che permette di ottenere contatori, ciondoli e skin leggendarie. Tra le ricompense troviamo anche delle mimetiche leggendarie per il fucile a pompa Peacekeeper e la pistola Wingman oltre ad un costume raro per Revenant, l'ultima leggenda arrivata proprio al lancio della Stagione 4.