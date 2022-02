Apex Legends: guida alle armi d'oro disponibili nella Stagione 12

La Stagione 12 di Apex Legends è ufficialmente iniziata nel corso della serata, grazie alla quale i giocatori del battle royale possono utilizzare un nuovo personaggio e sbloccare le skin inedite del pass. Tra i cambiamenti dell'ultimo aggiornamento ne troviamo anche uno che riguarda le armi d'oro: scopriamo tutti i dettagli.

Cosa sono le armi d'oro in Apex Legends

In giro per le mappe del battle royale di Respawn Entertainment i giocatori non solo devono procurarsi le armi, ma devono anche migliorarle tramite il ritrovamento di accessori che possono potenziarne alcuni aspetto o aumentarne la precisione grazie a mirini e stabilizzatori. Esistono però anche le armi d'oro, ovvero versioni delle bocche da fuoco già accessoriate e quindi incredibilmente forti che possono essere trovate raramente. Non tutte le armi hanno una versione dorata e di stagione in stagione vengono cambiate quelle che sono le armi d'oro disponibili nel loot pool.

Quali armi d'oro si possono trovare nella Stagione 12

Anche nella Stagione 12 di Apex Legends sono state aggiornate le armi d'oro che i giocatori possono trovare e ci sono in totale cinque diverse bocche da fuoco che dispongono di una versione completamente accessoriata.

Ecco di seguito l'elenco delle armi dorate della Stagione 12 di Apex Legends:

RE-45 (pistola)

Triple Take (fucile di precisione)

Peacekeeper (fucile a pompa)

Prowler (mitraglietta)

Havoc (fucile d'assalto)

Va precisato che le armi d'oro sono molto rare, ma possono essere trovate sia all'interno dei forzieri sparsi in giro per le mappe del battle royale che a terra. Noterete subito la differenza tra un'arma normale e una dorata per via del bagliore che emette, il quale attira subito lo sguardo del giocatore.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sul bundle gratis di Apex Legends per gli abbonati a PlayStation Plus, il quale contiene skin e mimetiche per le armi.