Apex Legends, Guida Caccia Leggendaria: come completare le sfide

Il nuovo evento Caccia Leggendaria di Apex Legends è disponibile per tutti i giocatori del battle royale di Respawn Entertainment. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare tutte le sfide dell'evento, aiutandovi a ottenere le relative ricompense.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide da portare a termine nella modalità a tempo limitato Caccia Leggendaria, spiegandovi come completarle per ottenere le relative ricompense dell'evento.

Arriva tra le prime 5 squadre in una qualsiasi partita (Badge Caccia Leggendaria)

Per completare questa sfida dovrete arrivare tra le prime 5 squadre in una qualsiasi partita. Se giocate in compagnia di un team affiatato, non sarà difficile raggiungere l'obiettivo e ottenere in ricompensa il Badge Caccia Leggendaria.

Arriva tra le prime 5 squadre in una partita della modalità Elite (Wolfpack, mimetica rara per il G7 Scout)

In questo caso dovrete arrivare tra le prime 5 squadre, giocando però nella modalità Elite. Il gioco di squadra ricoprirà un ruolo ancora più cruciale per portare a termine questa sfida. Una volta che ci sarete riusciti, riceverete in ricompensa la mimetica rara per il G7 Scout.

Arriva per 5 volte tra i primi 5 team in qualsiasi partita (Maestro della Caccia, skin epica per Bloodhound)

Valgono gli stessi consigli visti per la prima sfida, con la differenza che in questo caso dovrete arrivare tra i primi 5 team nell'arco di 5 partite diverse. La ricompensa prevista è una skin epica per Bloodhound.

Vinci 2 partite durante l'evento (Tamed Beast, mimetica leggendaria del Triple Take)

Per l'ultima sfida vi basta vincere 2 partite durante l'evento Caccia Leggendaria: a tal proposito ricordiamo che la fine dell'evento coinciderà con il debutto della prossima stagione. Segnaliamo che potrete assistere con noi all'annuncio della Stagione 2 di Apex Legends durante l'EA Play, sul canale Twitch di Everyeye.